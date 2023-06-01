الخليج العربي للنفط تناقش الصعوبات التي تواجه زيادة إنتاج النفط

الوطن | رصد اجتماع مدير إدارة هندسة الإنتاج في شركة الخليج العربي للنفط، مع مدير المشاريع الاستراتيجية المتكاملة التابع ” لشركة SLB ” ليبيا، تم خلاله عرض ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه زيادة الإنتاج والحلول المقدمة للمساعدة في حلها وتذليلها. وجرى خلال الاجتماع وضع الخطط اللازمة وتشغيل الآبار المغلقة واستخدام التقنيات الحديثة في دراسة الآبار المنتجة للحصول على النتائج المطلوبة في أسرع وقت. جاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط بالعمل المستمر نحو رفع معدلات الإنتاج النفطي للحقول التابعة للشركة وتطوير إنتاجها.

و تخلل هذا اللقاء عرض مرئي لوضع الآبار الحالي ومناقشتها، وذلك بالاتفاق على أسباب الإغلاق والعمل على تذليلها وإرجاع هذه الآبار للإنتاج.

الجدير بالذكر أن الاجتماع حضره مدير إدارة هندسة المكامن المكلف وعدد من المستشارين والمهندسين المختصين من الإدارتين.