شركة الاتصالات: توقيع اتفاقية لإنشاء صرح جديد للأكاديمية الليبية للاتصالات في شحات

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية وبلدية شحات، لإنشاء صرح جديد للأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية ببلدية شحات.

وحضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المهندس محمد إبراهيم بن عياد ورئيس الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية الدكتور مجدي علي الشيباني وعميد بلدية شحات حسين محمود بودرويشه بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة للشركة القابضة للاتصالات الدكتور فتحي عيسى فرج والمهندس خمني محمد المبارك.

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق صرح جديد للأكاديمية يساهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاتصالات والتقنية المعلومات بحيث تتسع لتشمل كافة ربوع التراب الليبي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المهندس محمد إبراهيم بن عياد من خلال دعمه لكافة الجهود التي تصب في هذا الاتجاه وبما يحقق رؤية التحول الرقمي التي تعمل عليها الشركة القابضة للاتصالات وشركات المجموعة.