| اليونيسف ليبيا تستكشف سبل جديدة لدعم عدالة الأحداث في بني وليد وترهونة

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2023/05/31 على الساعة 21:41

: قامت منظمة اليونيسف في ليبيا أمس، وضمن إطار مشروع “تطوير عدالة الأحداث في ليبيا” الممول من الاتحاد الأوروبي، بزيارة مهمة إلى بني وليد وترهونة. هدفت الزيارة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتطوير نظام عدالة صديق للأطفال. شارك في هذه الزيارة ممثل اليونيسف ميكيلي سيرفادي مع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ورئيس وحدة حماية الأسرة والطفل التابع وزارة الداخلية والمنسق من لإدارة التدريب حيث قدمت الزيارة منصة رائعة لاستكشاف سبل جديدة للمشاركة وبناء قدرات المديريات الأمنية في كل من بني وليد وترهونة.

ضمن إطار هذا المشروع المشترك، تدعم يونيسف ليبيا وزارة الداخلية الليبية في التدريبات لتوفير العدالة الملائمة للأطفال بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والإحالات الصحية والوساطة مع أعيان المنطقتين.

ويهدف المشروع المشترك بشكل خاص إلى تعزيز الخدمات المقدمة للأطفال الذين هم على اتصال مع القانون وأسرهم، وتسهيل إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم بالمجتمع. سيوفر العمل فوائد كبيرة للأطفال دون سن 18 عام الذين يخضعون لإجراءات قضائية، سواء كانوا ضحايا أو شهودًا أو غيرها، داخل وخارج مرافق احتجاز الأحداث. ويسعى البرنامج أيضًا إلى إفادة المتخصصين في مجال العدالة، بما في ذلك الشرطة والأخصائيون الاجتماعيون والقضاة والمدعون العامون والموظفون العاملون في مرافق احتجاز الأطفال وضباط المراقبة.

الجدير بالذكر أن اليونيسف، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تستثمر أكثر من 1.5 مليون دولار لضمان تمتع كل طفل في ليبيا بنظام عدالة للأحداث منصف في كامل البلاد.