الدبيبة يتابع مجريات العملية الأمنية في مناطق الغرب الليبي

الوطن|متابعة

تابع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، مجريات العملية الأمنية التي تقوم بها القوات المسلحة في مناطق الغرب الليبي لمكافحة العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود للخارج.

وأشاد الدبيبة ، بالتزام العمليات بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها، وتنسيقها مع باقي العناصر العسكرية والأجهزة الاستخباراتية في تحديد الأهداف.

من جهته، أكد رئيس الأركان اللواء “محمد الحداد”، أن القوات المسلحة جاهزة دائماً لتنفيذ المهام من أجل الحفاظ على أمن المواطنين، وتطهير البلاد من العصابات المسلحة، والجريمة المنظمة.

و تطرق الاجتماع لمتابعة استمرار العمليات الأمنية في المراحل القادمة وفقًا للخطة الموضوعة، مشددين على مواصلتها حتى تحقيق أهدافها المرجوة.

وكما تضمن الاجتماع عرضاً للضربات الجوية المنفذة، والاطلاع على تفاصيلها والأهداف المحققة.

الجدير بالذكر أن الاجتماع، حضره رئيس الأركان العامة الفريق “محمد الحداد”، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، وآمر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، وآمر جهاز الطيران الإلكتروني، وآمر استخبارات المنطقة الغربية، وآمر اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان لوضع الخطة الأمنية بالمنطقة الغربية بغرفة العمليات المشتركة اللواء “نوري شنوق”.