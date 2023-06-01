باتيلي يستعرض مع المستشار صالح تطورات عمل لجنة “6+6”

الوطن|رصد

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” انه استعرض مع رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” التطورات السياسية الأخيرة،والتقدم المحرز في أعمال لجنة 6+6 بشأن إعداد القوانين الانتخابية. والاتفاق على أهمية انجاز هذه المهمة في أقرب الآجال، و ضرورةاعتماد قوانين قابلة للتطبيق.

‏وأشار “باتيلي” في تغريدته عبر تويتر على توافق الآراء على أن إجراء انتخابات شاملة وشفافة في ليبيا هو الحل الأنجع والكفيل بتجاوزالأزمة السياسية الراهنة، لإرساء أسس متينة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر لجميع الليبيين.

لافتا الى انه طلب من المستشار “صالح” حث أعضاء لجنة 6+6 على إبقاء نقاشاتهم مقتصرة على الليبيين ومجلسي النواب والدولةالمفوضان وأن يكون إعلان ما يتوصلون إليه على الأراضي الليبية كدليل على الشفافية والاحترام.