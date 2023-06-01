مذيع بقناة التناصح: لا تغتروا بأفواج المداخلة فالقلة هي من استحقت المدح الإلهي

طالب عبدو القن، المذيع بقناة التناصح التابعة للمفتي المعزول، الصادق الغرياني، الليبيين بألا يغتروا بأفواج من وصفهم بـ«المداخلة»، مشيرا إلى أن القلة هي من استحقت المدح الإلهي، بحسب وصفه.

وقال القن، في منشور عبر «فيسبوك»: “لا تغتروا بأفواج المداخلة الأشرار وهم يتنقلون من مسجد إلى آخر، للأسف ما زال معظم الناس يعتقد أن الحق دائماً مع الكثرة مع أن سور القرآن الكريم وآياته عامرة بامتداح القلة وذم الكثرة”، على حد قوله.

وأضاف “في المقابل نجد أن القلة استحقت المدح الإلهي لأنها التعبير الصادق عن رفض الانجرار وراء الأكثرية التي توهمت أن كثرتها تجعلها محقة فيما هي عليه من الاعتقاد أو أنها طريق النصر”، وفقا لتعبيره.