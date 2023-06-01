برئاسة “أسامة حماد”..انطلاق الاجتماع العادي الثالث لمجلس وزراء الحكومة الليبية

الوطن/متابعات

انطلق يوم الأربعاء الاجتماع العادي الثالث لمجلس وزراء الحكومة الليبية للعام الحالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف د. أسامة حماد وحضور النواب؛ وذلك لمناقشة عدداً من المواضيع المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والخدمي.

وثَمن نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المهندس سالم الزادمة جهود القيادة العامة للقوات المسلحة في تحقيق الإستقرار الأمني في مناطق الجنوب، معبرًا عن تقديره البالغ للزيارة التي قام بها وفد من الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة الأيام الماضية لمدينة سبها.

وأكد الزادمة أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة؛ لتحقيق الاستقرار الأمني ودعم مشروعات التنمية ومعالجة المختنقات في كافة مناطق الجنوب الليبي.