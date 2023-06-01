أمطار متفرقة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من الخميس 01 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 01 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تكاثر للسحب على بعض مناطق (الشمال الغربي- وشرق ليبيا) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب هذا اليوم مع فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراته والدواخل.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-28)مْ, وتسجل زيادة يوم السبت على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار يوم الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر وظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-38)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي يوم السبت.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم خاصة على الجغبوب يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-43)مْ, وتسجل انخفاض يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:10)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59).