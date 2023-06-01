العرفي: مشاهد عدم الاستقرار الأمني في الزاوية ستتكرر

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل عدم الاستقرار الأمني، وتوسع نطاق العملية في الزاوية الذي قد يحدث إنقسام في غرب البلاد، ظل عدم الاستقرار الأمني.

وأضاف العرفي، أن عدم علم المجلس الرئاسي بوقت العملية العسكرية مسبقًا يدفعنا للتساؤل، خاصة وأنها استهدفت جهات ليس لها علاقةبالتهريب.

كما وحذر العرفي في تصريح رصده موقع “الوطن”، ما لم تكن كل التشكيلات والأجهزة الأمنية تحت جسم موحد منضبط فمشاهد عدمالاستقرار الأمني ستتكرر من فترة لأخرى.

واعتبر العرفي أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة مسؤولان عن التوترات الأمنية في طرابلس والزاوية.