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ليبيا.. الاحتياطي الأجنبي بلغ 82 مليار دولار بنهاية 2022

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا، ديمتري غيرشنسون، عن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا.

وقال “غيرشنسون” في تصريحات تلفزيونية له، إن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا، وصل إلى 82 مليار دولار بنهاية 2022، بينما بلغ حجم الأصول المجمدة بلغ 70 مليار دولار منذ عام 2011.

وثمّن غيرشنسون، دور مصرف ليبيا المركزي للحفاظ على هذا الاحتياطي رغم الاضطرابات، ومعتبرا أنه يوفر دعما للاقتصاد الليبي ضد الصدمات.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا سجّل انكماشًا بنسبة 11% خلال 2022، لكنه توقع نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 19% في عام 2023.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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