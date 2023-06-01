شوايل: تركيا هي من تشرف على قصف الزاوية بالطائرات المسيرة

أكد المترشح الرئاسي، عاشور شوايل، أن تركيا هي من تشرف على استخدام الطائرات المسيّرة التي تم استخدامها في قصف الزاوية.

وقال شوايل، في تصريحات صحفية: “هذا الإشراف التركي لم ولن يرضي أهالي الزاوية كما أنهم منزعجون من استشعارهم محاولات إقحام حراكهم ضد العصابات في الصراع السياسي”.

وأضاف “الضربات الجوية على الزاوية ستؤدي لزيادة الغضب الشعبي في ظل ما هو معروف من رفض أبناء المدينة لأي تدخل خارجي”.

وتابع “يجب أن تعتمد الخطة الأمنية بشكل رئيسي على سحب سلاح المجموعات المسلحة الموجودة في الزاوية، وعموم ليبيا، واحتكاره بيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد توحيدها”.

واستطرد “يجب توافر الدعم الشعبي أولاً لمثل هذه العمليات إلى جانب إشراف القضاء عليها لتجنب تعرض أي طرف للظلم”.