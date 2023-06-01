ابريك: مداهمة عدد من مخازن الهجرة غير الشرعية في امساعد 

الوطن| رصد

قال مدير أمن امساعد، اللواء عمران ابريك إن الحملة الأمنية التي أسفرت عن ضبط أكثر من 500 مهاجر غير شرعي تهدف لمكافحة الظواهر السلبية وإلقاء القبض على المطلوبين في المدينة.

وأضاف في حديث متلفز، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من اجتماع برئاسة وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية وبحضور رئيس أركان حرس الحدود ومدراء أمن وأجهزة أمنية، وتم وضع خطة تهدف لمكافحة الظواهر السلبية مثل الهجرة غير الشرعية وضبط الفساد بكافة أنواعه وضبط الشارع العام.

وبين أنه تم ضبط ضعاف النفوس الذين يقومون بإيواء المهاجرين في أماكن مقيدة لحريتهم، حيث تم مداهمتها بتعليمات وكيل وزارة الداخلية.

وقال إنه تم إزالة هذه الأوكار التي يتم إيواء المهاجرين غير الشرعيين فيها.