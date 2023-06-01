الطقس في ليبيا.. تكاثر للسحب واحتمالية سقوط أمطار على المناطق الشمالية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الغربي وشرق البلاد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، عن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و43 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، تتكاثر السحب اليوم مع فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق من طرابلس إلى مصراتة والدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية وتسجل زيادة يوم السبت على الدواخل.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار غدا على بعض مناطق الجبل الأخضر وظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية وتسجل انخفاضا بسيطا غدا على معظم المناطق.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا يوم السبت.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم خاصة على الجغبوب يتخللها سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا.