| طرد خالد المشري من اجتماع بمدينة الزاوية

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2023/06/01 على الساعة 11:05

: طرد مشاركون في اجتماع بمدينة الزاوية، الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من مكان الاجتماع، وفق تسجيل مصور جرى تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

حدثت واقعة الطرد عندما كان المشري ينتقد في كلمة له العملية العسكرية التي تبنتها وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة في الساحل الغربي، قبل أن يظهر في نهاية الفيديو وهو يستقل سيارته لمغادرة المكان، وسط ترديد البعض: “روِّح روِّح”.

وحاول المشري شرح موقفه، خلال اجتماع بالزاوية، بقوله إنه أصدر بيانًا أمس الثلاثاء لتأكيد دعمه “ضرب أوكار الجريمة بأنواعها في كافة ربوع الوطن”، لكنه أشار إلى أن استغلال هذه العملية لأغراض سياسية “غير مقبول”.

وأظهر الفيديو مشاركون يقاطعون حديثه، وهم يرددون هتافات تطالبه بالمغادرة.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها خالد المشري لهذا الموقف في مدينة الزاوية التي ينتمي إليها، ففي 17 فبراير 2022، طرده محتفلون بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، بميدان الشهداء في مدينة الزاوية من مكان الاحتفال على خلفية موقفه من التعديل الدستوري الثالث عشر وتغيير رئاسة الحكومة اللذين أقرهما مجلس النواب وقتها.

بوابة الوسط