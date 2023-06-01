هورندال تطلع على مدى استعداد ميناء بنغازي للتصدير واستقبال البضائع

ليبيا – قامت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال والوفد المرافق، الثلاثاء، بزيارة إلى مقر الشركة الليبية للموانئ بميناء بنغازي البحري.

هورندال استمعت خلال جولته بالميناء،بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال”، لشروح من رئيس مجلس إدارة شركة الموانئ يزيد سليمان بوزريده وأعضاء المجلس حول سير العمل بالميناء بعد صيانته وتجهيزه بعد الحرب، ومدى استعداد الميناء للتصدير واستقبال البضائع والوضع الأمني بالميناء.

وأطلعت السفيرة خلال جولتها على مراحل الإصلاح والترميم التي شملت مرافق الميناء وأماكن العمل والأرصفة.