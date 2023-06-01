شوايل: ضربات الدبيبة الجوية ستؤدي إلى زيادة الغضب الشعبي

الوطن/ رصد

توقع وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل أن تؤدي ضربات الدبيبة الجوية إلى زيادة الغضب الشعبي في ظل ما هو معروف من رفض أبناء الزاوية لأي تدخل خارجي.

وقال شوايل إن تركيا هي من تشرف على استخدام سلاح الطائرات المسيّرة التي تم استخدامها في تلك الضربات، وهذا لم ولن يرضي أهالي الزاوية، كما أنهم منزعجون من استشعارهم محاولات إقحام حراكهم ضد عصابات التهريب وتنديدهم الدائم بانتهاكات هؤلاء في خضم الصراع السياسي الراهن بين أفرقاء الأزمة.

أما فيما يتعلق بالخطة الأمنية الواجب اتباعها لتطهير المدينة من الجريمة، فيرى شوايل أنها يجب أن تعتمد بشكل رئيسي على سحب سلاح المجموعات المسلحة الموجودة في الزاوية، وعموم ليبيا، واحتكاره بيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد توحيدها، مشدداً على ضرورة توافر الدعم الشعبي أولاً لمثل هذه العمليات، إلى جانب إشراف القضاء عليها لتجنب تعرض أي طرف للظلم.