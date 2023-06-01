المفوضية: لدينا كتاب عن الانتخابات لأجل توعية الليبيين

قالت مفوضية الانتخابات إن مكتبتها تضم من بين مؤلفاتها كتاب “دراسة مختصرة في نظم و قوانين الانتخابات (دراسة مقارنة)” من تأليف الهادي محمد شلوف صدر الكتاب سنة 2012 في طبعته الأولى عن دار الكتب الوطنية، وتعتبر هذه الدراسة تجميع و ترجمة و تلخيص مبسط لنظم و قوانين الانتخابات في بعض الدول المتقدمة والمستقرة كما يفيد في توعية الليبين لكى يستفيدوا من التجربة المقارنة في سعيهم وتنظيمهم لمرحلة الولوج في عالم الديمقراطية الحقيقية.

أضافت في بيان: “تطرق موضوع الدراسة إلى بعض العيوب في مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني في ليبيا مقارنة بقوانين الانتخابات في الدول المتقدمة كذلك تم عرض نبذة بانورامية حول أهم التجارب العالمية في نظم وقوانين الانتخابات كما طرح بعض الملاحظات حول مشروع قانون الانتخابات المؤتمر الوطني الليبي، وبه أهم التجارب العالمية الحديثة في نظم وقوانين الانتخابات، و ملاحظات العامة حول مشروع قانون انتخابات المؤتمر الوطني الليبي.