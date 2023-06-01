المشري يبحث عمل لجنة 6+6 مع السفير التركي

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يوم أمس الأربعاء، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، ما توصلت إليه لجنتا 6+6 التابعتان لمجلسي النواب والدولة، والتطوّرات الأخيرة في ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقدم السفير التركي خلال الاجتماع الذي تم بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح، في مقر المجلس بطرابلس، الشكر للمشري على التهنئة بنجاح الانتخابات في تركيا وفوز أردوغان بها.

كما أطلعه على نتائج اجتماعه مع بعض أعيان مدينة الزاوية في مقر السفارة التركية وروح التعاون والود التي سادت الاجتماع، مشيرًا إلى أهمية تهدئة الأوضاع بالمنطقة الغربية.