| صحيفة مالطية: كوتاجار بحث مع حفتر ملف تهريب مهاجرين بنغال من سورية إلى ليبيا

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2023/06/01 على الساعة 11:25

: بحث السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار مع قائد قوات “القيادة العامة” المشير خليفة حفتر “معلومات استخباراتية” تظهر استخدام مجموعات تهريب المهاجرين غير الشرعيين رحلات جوية لنقل مهاجرين بنغاليين من سورية إلى ليبيا، ثم يستقلون قوارب إلى أوروبا.

وسلطت جريدة “مالطا توداي” الضوء على زيارة الوفد المالطي برئاسة كوتاجار إلى بنغازي أمس الأربعاء، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها حفتر وفدا دبلوماسيا من مالطا، حيث تناول اللقاء التعاون في التحديات الأمنية بالمنطقة، لا سيما الهجرة غير الشرعية، وفق مانقلته “بوابة الوسط” عن الصحيفة المالطية.

وفي أبريل الماضي، نشرت الجريدة معلومات استخباراتية حول نشاط خط تهريب المهاجرين من دمشق إلى بنغازي، باستخدام رحلات طيران تديرها أجنحة الشام السورية، حيث يدفع المهاجر الواحد في الرحلة 1500 يورو.

في المقابل، أعلن المكتب الإعلامي لحفتر، أن الأخير أجرى مباحثات مع كوتاجار بمقر القيادة في بنغازي،مكتفيا بالإشارة إلى أن المباحثات تناولت “توطيد العلاقات والتعاون بين ليبيا ومالطا”، دون تفاصيل أخرى.

وأكدت الصحيفة المالطية أن كوتاجار رحب بالتطورات التي جرت في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، كما تطرق الطرفان إلى إمكانية الربط الجوي المباشر بين بنغازي ومالطا، أسوة بطرابلس ومصراتة، مع تعزيز إمكانات التبادلات التجارية من المنطقة.