الدبيبة يشيد بالتزام العمليات بالقواعد المهنية الدقيقة للقوات الجوية التي نفذت المهام الموكلة إليها

ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال بصفته وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع عقده الأربعاء،مجريات العملية الأمنية التي تقوم بها القوات التابعة له في مناطق الغرب لمكافحة العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود للخارج.

وبحسب ما ذكرت منصة “حكومتنا” حضر الاجتماع كلاً من:” رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، وآمر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، وآمر جهاز الطيران الإلكتروني، وآمر استخبارات المنطقة الغربية، وآمر اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان لوضع الخطة الأمنية بالمنطقة الغربية بغرفة العمليات المشتركة اللواء نوري شنوق”.

وأشاد الدبيبة بالتزام العمليات بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها، وتنسيقها مع باقي العناصر العسكرية والأجهزة الاستخباراتية في تحديد الأهداف.

من جهته، أكد الحداد، أن القوات المسلحة جاهزة دائما لتنفيذ المهام من أجل الحفاظ على أمن المواطنين، وتطهير البلاد من العصابات المسلحة، والجريمة المنظمة.

وتضمن الاجتماع عرضا للضربات الجوية المنفذة، والاطلاع على تفاصيلها والأهداف المحققة.

كما تطرق الاجتماع لمتابعة استمرار العمليات الأمنية في المراحل القادمة وفقًا للخطة الموضوعة، مشددين على مواصلتها حتى تحقيق أهدافها المرجوة.