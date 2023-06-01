الارصاد توضح بشأن المنخفض الجوي اليوم وغداً – ونشرة الامطار اليومية

أوضح المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، بشأن التغييرات الجوية والرياح والامطار اليوم وغداً الجمعة .

وبحسب التقرير يبقى المنخفض الجوي إلى مساء هذا اليوم على مناطق شرق ليبيا حيث يؤثر برياح شمالية غربية نشطة على الخليج وسهل بنغازي، بينما تكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة على الدواخل ومناطق الجنوب الشرقي تسبب فى إثارة الأتربة والغبار وارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

ووفقا للتقرير يتحرك المنخفض الجوي بداية من مساء اليوم باتجاه مصر، وبالتالي تستقر الأجواء تدريجياً وتنخفض درجات الحرارة على المناطق الشرقية.

واشار التقرير إلى ان السحب تتكاثر من حين لأخر هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي (بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراته والدواخل), (مناطق الجبل الأخضر يوم الغد) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والله أعلم