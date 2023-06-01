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الارصاد توضح بشأن المنخفض الجوي اليوم وغداً – ونشرة الامطار اليومية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أوضح المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، بشأن التغييرات الجوية والرياح والامطار اليوم وغداً الجمعة .

وبحسب التقرير يبقى المنخفض الجوي إلى مساء هذا اليوم على مناطق شرق ليبيا حيث يؤثر برياح شمالية غربية نشطة على الخليج وسهل بنغازي، بينما تكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة على الدواخل ومناطق الجنوب الشرقي تسبب فى إثارة الأتربة والغبار وارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

ووفقا للتقرير يتحرك المنخفض الجوي بداية من مساء اليوم باتجاه مصر، وبالتالي تستقر الأجواء تدريجياً وتنخفض درجات الحرارة على المناطق الشرقية.

واشار التقرير إلى ان السحب تتكاثر من حين لأخر هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي (بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراته والدواخل), (مناطق الجبل الأخضر يوم الغد) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
والله أعلم

قد يكون رسمًا توضيحيًا لـ ‏‏‏مقايسة‏، و‏مخطط الطوابق‏‏ و‏تحتوي على النص '‏المركز وزارة المواصلات للأرصاد الجوية إدارة المحطات نشرة الأمطار اليومية كميات الأمطار المسجلة خلال ال4ه ساعة الماضية حتى الساعة الثامنة صباحا ليوم السبت 1يونيو 2023 Ù الكمية (ملم) المحطة المحطة الكمية (ملم) 03.5 02.2 04.0 04.0 01.8 03.0 04.8 11.0 03.0 02.6 جادو المركز غریان الكفرة الزهرة تغرنه مزده مزغورة بدر الصيعان الرياينة رجبان أعداد -: وحدة الاستلام‏'‏‏

قد تكون صورة ‏‏خريطة‏ و‏نص‏‏

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