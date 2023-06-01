البرغثي: الحملة الراهنة مثّلت ضربات موجعة للعصابات المنخرطة بأنشطة التهريب

الوطن/رصد

اكد وزير الدفاع الأسبق محمد البرغثي أن الحملة الراهنة مثّلت ضربات موجعة للعصابات الإجرامية المنخرطة بأنشطة التهريب.

مشيرا الى عدم وجود أهداف سياسية للعملية الأمنية، مجددًا تذكيره بمطالبات أهالي الزاوية للحكومة بسرعة التحرك وضبط الأوضاع الأمنية بمدينتهم.

ولفت البرغوثي في تصريحات صحفية الى أن العملية الأمنية نُفذت بدقة فيما يتعلق باختيار الأهداف، وهو ما ظهر جلياً في عدم وجود مظاهرات من السكان المدنيين للتنديد بها، متوقعاً أن تؤدي الضربات إلى القضاء على القيادات الكبيرة بعالم الجريمة أو فرارها من المدينة، مما يفتح الباب لانشقاق العناصر وتفرقهم أو استسلامهم، خاصة إذا وجهت الحكومة دعوات لهؤلاء تتضمن تلميحاً بتخفيف العقوبة عنهم.