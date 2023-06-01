ليبيا.. حكومة دبيبة تناقش استعدادات رفع الدعم عن الوقود

اجتمع وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الزيداني، بكل من وزير النفط والغاز محمد عون، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، لمناقشة تقرير الاصلاح التدريجي لدعم المحروقات.

تناول الاجتماع رؤية الوزارة للإصلاح الجزئي لدعم المحروقات وتأثير الرفع الكلي للمحروقات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وأهمية تصميم برنامج وطني لشبكة الحماية الاجتماعية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

كما ناقش الاجتماع، استخدام نظام بطاقات الوقود الإلكترونية لتخصيص حصص محددة من المحروقات للمواطنين بالسعر المدعوم، كما تناول الاجتماع توصيات اللجنة لنجاح استراتيجية إصلاح الدعم، بحسب البيان الصحفي.