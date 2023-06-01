الكبير يبحث في واشنطن المخاطر المصرفية في ظل التحول الرقمي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في واشنطن تحديات ارتفاع المخاطر المصرفية في ظل المتغيرات والتحول الالكتروني.

وأكد المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن الكبير والفريق المرافق له بحثوا في مقر مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفدرالي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية تحديات القطاع المالي ودور المصرف المركزي في إدارة الاستقرار المالي وتحديات ارتفاع المخاطر المصرفية في ظل المتغيرات والتحول الالكتروني.

وأشار المصرف إلى أن الزيارة جاءت بموجب دعوة من مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفدرالي.