القابضة للاتصالات توقع اتفاقية لإنشاء صرح جديد للأكاديمية الليبية في شحات

وقعت الشركة القابضة للاتصالات مع الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية اتفاقية لإنشاء صرح جديد للأكاديمية في بلدية شحات.

وبينت الشركة القابضة للاتصالات عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الاتفاقية تهدف إلى إطلاق صرح جديد للأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية يساهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاتصالات والتقنية المعلومات بحيث تتسع لتشمل كافة ربوع التراب الليبي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد إبراهيم بن عياد دعمه لكافة الجهود التي تصب في اتجاه تحقيق التنمية البشرية وبما يحقق رؤية التحول الرقمي التي تعمل عليها الشركة القابضة للاتصالات وشركات المجموعة.

وحضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات ورئيس الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية مجدي علي الشيباني وعميد بلدية شحات حسين محمود بودرويشه وأعضاء مجلس الإدارة للشركة القابضة للاتصالات فتحي عيسى فرج وخمني محمد المبارك.