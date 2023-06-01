حماد: المركزية لن تحقق أي تنمية ولن تطور الحياة في أي قطاع

ليبيا – ترأس أسامة حماد الرئيس المكلف من مجلس النواب لحكومة الاستقرار أعمال الاجتماع العادي الـ3 للحكومة في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار اطلعت عليه صحيفة المرصد أوضح مشاركة نواب حماد علي القطراني وسالم الزادمة وخالد الأسطى بالاجتماع المكرس لبحث عدد عمن الملفات الخدمية ناقلا عن الزادمة إشادته بزيارة رئيس الحكومة والقائمين على لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وقادة عسكريين لمدينة سبها.

ووفقا للبيان وصف الزادمة الزيارة بالمنسجمة مع دعوات أهالي المدينة خاصة والجنوب عامة لما لها من أهمية في إعادة الاستقرار والإعمار وحلحلة كافة المختنقات والمشاكل بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات للمواطنين في المنطقة الجنوبية.

ونقل البيان عن حماد تأكيده سعي حكومته لتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ المشروعات المتوقفة واستئنافها فحكومة الاستقرار تركز على البلديات واللا مركزية لأنها هي حامية للدولة وعبر تمكين المناطق من ميزانياتها لصرفها على احتياجاتها لأن المركزية لن تحقق أي تنمية ولن تطور الحياة في أي قطاع.