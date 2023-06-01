الحكومة المكلفة من مجلس النواب تقرر إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام

أصدرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام، وتكليف الكاتب والإعلامي محمد عمر بعيو رئاستها، وذلك خلال اجتماع عادي للحكومة في مقرها بمدينة بنغازي اليوم الخميس.

وفي 15 يونيو العام 2021، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلغاء قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، رقم 579 لسنة 2020 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

ووفق القرار، نقلت تبعية قناة ليبيا الوطنية والهيئة العامة للصحافة وقناة ليبيا الرسمية إلى مجلس الوزراء، كما نقلت قناة ليبيا الرياضة إلى وزارة الرياضة، وقناة ليبيا الشبابية وراديو الشبابية إلى وزارة الشباب، فيما نقلت قناة الهداية إلى دار الإفتاء.

ونص القرار رقم (597) والخاص بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام أن تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والتابعة لحكومة الوفاق السابق، ومقرها الرئيسي في طرابلس.

وحينها قرر السراج تعيين بعيو في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم (598) لسنة 2020.