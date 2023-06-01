القبض على شخص قام بسرقة سيارة مواطن وترهيب أطفاله

أفادت مديرية أمن بنغازي، عن تمكن “قسم البحث الجنائي” من استرجاع مركبة مواطن سُرقت منه اثناء نزوله لإحدى المحلات التجارية بمنطقة شبنة تاركاً أطفاله بالمركبة.

إستجابةً لشكوى مواطن تقدم بشكواه إلى قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي ضد أحد الأشخاص قام بسرقة مركبته نوع هيونداي انترا أزرق اثناء وقوفه لشراء بعض الأغراض من إحدى المحال التجارية تاركاً اطفاله بالمركبة بمنطقة شبنة حيث تمكن السارق من الصعود إلى المركبة بسرعة وإنزال الأطفال وترهيبهم ولاذ بالفرار بالمركبة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري والتعميم على المركبة المسروقة وتم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة شبنة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة وأسفرت جهود أعضاء التحريات عن التوصل لتحديد هوية الشخص المطلوب وهروبه إلى مدينة وبالتعاون مع مديرية أمن إجدابيا تم ضبط وتسليمه إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي .

وبالإستدلال معه تبين س.ع.ع وإعترف بما نُسب إليه وتم إستحضار المركبة المسروقة من قبل أعضاء التحريات من منطقة الكيش والإنتقال بها إلى القسم …

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة…