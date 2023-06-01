معبر رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة 2,4 مليون دينار

تمكنت مصالح الديوانة التونسية بالمعبر الحدودي رأس الجدير (جنوب البلاد) من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 2.4 مليون دينار تونسي.

وأفادت مصالح الديوانة التونسية، في بيان لها اليوم الخميس، بأن أعوانها بالمعبر الحدودي برأس جدير بنقطة الحراسة “القيطون” تمكنوا من ضبط سيارة ذات ترقيم أجنبي أثناء استعدادها لمغادرة تونس تحتوي على مبلغ كبير من العملة الأجنبية المهربة تعمد صاحبها إخفاءها داخلها.

وأضافت أنه بإخضاع السيارة المذكورة إلى التفتيش الدقيق تم العثور على مستوى علب السرعة، على مخبأ مهيأ به لفائف من الأوراق المالية من العملة الأجنبية تحتوي على 525 ألف أورو و213 ألف دولار قدرت قيمتها الجملية ب2.4 مليون دينار.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وإثر استشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات، وفق المصدر ذاته.