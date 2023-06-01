ضبط 3 أشخاص وأمراة خلال استيقاف في صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن قسم شرطة النجدة بمديرية أمن صبراتة من خلال احد الاستقافات الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية لا يملكون وثائق ثبوتية كانوا يستقلون مركبة يقودها شخص ليبي الجنسية .

وضُبط بحوزتهم قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وافادوا بأنهم بصدد دفعه لأحد مهربي البشر.

وفي السياق، نوهت مديرية الأمن على ضرورة اخذ الحيطه والانتباه من قبل اي مواطن يمتهن مزاولة نقل الاشخاص او البضائع على متن مركبته الغير مرخصه لذلك للحصول على مقابل مادي(اجره) تفاديا لأستغلاله من قبل الخارجين عن القانون وتورطه في قضايا جنائيه من دون علمه.