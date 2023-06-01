طرابلس.. هروب فتاة مراهقة من منزل والديها بسبب فيسبوك

دعت مديرية أمن طرابلس، الأسر للانتباه لمرحلة مراهقة ابنائهم من اجل احتواء الأبناء دون تشديد او تفريط في تربية وذلك عقب واقعة هروب فتاة من منزلها .

وبحسب مديرية أمن طرابلس، تتلخص واقعة اليوم في بلاغ بفقدان فتاة مواليد 2010 خرجت من بيت ذويها دون معرفة وجهتها بوصول البلاغ لمكتب البحث الجنائي و مباشرته إجراءات البحث و التحري تم التوصل لمعرفة وجود حساب للفتاة باسم مستعار .

وتقوم من خلاله بالتواصل مع شخص يسكن بالقرب من مسكن المفقودة.

واشارت المديرية الى أن هذا الشخص و بالتزامن مع البحث قام بالذهاب لعم الفتاة و افاده بهروبها وذهابها الى مستشفى الحوادث و طلبها منه ان يرتبط بها.

واتضح ان سبب هروبها ضرب والدها بسبب استخدامها للتطبيق الفيس بوك .

مكتب العلاقات بمديرية امن طرابلس يؤكد للاسر انه لا يمكن اعتبار سن المراهقة فترة سهلة فهي حبلى بالكثير من المعضلات و المشاكل فمن جهة يشعر الأهل بالإهانة والغضب إزاء تصرفات أولادهم الغير مدروسة او الجريئة و من اعمال قد تجعلهم يندمون مستقبلاً ، وفي المقابل الأبناء المراهقون يواجهون معضلة و مشكلة أكبر، كونهم يريدون الحرية و يشعرون بحاجتهم لبناء هويتهم ،هذه المعادلة تتطلب التريث و الوعي بتداعياتها لكي لا نفقد ثقة الأبناء في مصدر الأمان لديهم ” الاسرة “.