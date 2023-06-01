الحكومة الليبية: تخصيص مبلغ مالي لـ 36 مرفق صحي في المنطقة الجنوبية

اتخذت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد اليوم الخميس خلال الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء جملة من القرارات.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة بنغازي الموافقة على تخصيص مبلغ مالي لعدد 36 مرفق صحي بالمنطقه الجنوبية وإنشاء مبنى مركز الاورام ببلدية سرت وترفيع مجمع عيادات شهداء الشوري إلى مستشفى قروي سعة 60 سرير ببلدية الكفرة واعتماد لجنة إدارة منطقة تمنهنت الحرة و الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين والموافقة على إنشاء المنطقة الحرة جليانه وتسمية لجنة الإدارة والموافقة على إنشاء المعهد العالي للضباط لجهاز الأمن الداخلي والتعاقد مع 100 استشاري في التخصصات النادرة لمناطق الجنوب من الاستشاريين والاطباءو توفير مصل العقارب.

ووافقت الحكومة على صرف مرتبات 3 أشهر لعاملي الشركات المنسحبة والمتعثرة بالتنسيق بين وزير العمل والتأهيل ووزير التخطيط والمالية و الموافقة على إطلاق الدفعة الأولى من مبادرة وزارة العمل والتأهيل (صناعة كادر ليبي) بتدريب 5000 باحث عن العمل من الجنسين مع مراعاة ذوي الهمم بالتنسيق بين وزير العمل والتأهيل ووزير التخطيط والمالية وأيضا الموافقة على منح الإذن لوزارة الطيران للتعاقد لتنفيذ برج مراقبة بمطار بنينا الدولي والإذن لها لتوريد المعدات الخاصة بها.

وقررت الحكومة الموافقة على سحب قرار حكومة الوحدة رقم 139 لسنة 2021 والمتعلق بشركات الأشغال العامة وفقا لتوجيه هيئة الرقابة الادارية بالخصوص وتكليف لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة لغرض متابعة المنافذ الحدودية بالمنطقة الجنوبية وتقييم وضعها خاصة المنافذ الواقعة بين السودان وليبيا والموافقة على إنشاء المنطقة الحرة ببلدية الكفرة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ووافقت الحكومة على منح صفة مأمور ضبط قضائي لعدد من موظفي وزارة الاتصالات والمعلومات وكذلك الموافقة على إنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية بمنطقة ربيانة / تحوير معهد التكوين والتدريب المهني ربيانة لاستغلاله لمستشفى عام بعد استيفاء الاجراءات والموافقة على تسمية إدارة المعهد الوطني للادارة وأيضا تسمية اللجنة الإدارية للصحة الحيوانية وكذلك الموافقة على إعادة تسمية مجلس إدارة البحوث الزراعية.

ومنحت الحكومة الإذن لوزارة الصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاينة وحصر ومتابعة الشركات المتوقفة والمتعثرة وتقديم الرأي الفني المناسب لها والموافقة على إعادة العميد حسين محمد بعيو إلى العمل بجهاز الشرطة الزراعية .