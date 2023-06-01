النائب العام يؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير بإزالة آثار التعديات على أملاك الدولة

الوطن| رصد

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور يوم أمس، اجتماعاً مع وزير الحكم المحلي ووزير الإسكان ورئيس مصلحة التخطيط العمراني،ورئيس مصلحة أملاك الدولة ومدير مديرية أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة لإنفاذ القانون وآمر قوة حماية طرابلس ورئيس مجلس إدارةشركة الخدمات العامة وعمداء بلديات سوق الجمعة وطرابلس المركز، و حي الأندلس وتاجوراء بحضور رئيس نيابة شمال طرابلس، ومديرنيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس.

قال النائب العام إن الاجتماع بإشارته إلى نتائج عمل رصد التعديات التي طالت أملاك الدولة، ومستوى المخطط التفصيلي، وما ترتب عليهامن تبعات.

وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة آثار التعديات جميعها في أوقات تتلاءم مع ما تقتضيه المصلحة العامة من معالجات عاجلة،ثم أوصى بضرورة تعاضد جهود الجهات القائمة على التطوير والتخطيط، حتى تصل التدابير المزمع إجراؤها إلى الغايات المأمولة منمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية أو إعمال التدابير الإدارية في مواجهة المخالفين.

وحث النائب العام الجهات ذات العلاقة على ضرورة الاتصال والتواصل مع بقية مكونات السلطة التنفيذية، لغرض تخطيط المعالجات المناسبة للإشكالات الاجتماعية، والاقتصادية المترتبة على طول أمد التعدِّي، ووضع رؤية تسهم في فهم مبلغ الضرر الذي أصاب حَسَنِيّ النية في العلاقات التعاقدية، ودعم حقهم في المسكن اللائق؛ وبديل مورد الرزق، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية، والمدنية للجناة.

وبين ضرورة وجوب احترام حق الملكية، وما يتفرع عنه عند إمضاء المخطَّطات التفصيلية؛ وحظر المساس بمحلِّ الملكية دون قبض المالك أوالمنتفع للتعويض العادل.

وناقش المجتمعون الخطط الموضوعة لإنفاذ قرارات النيابة العامة ذات العلاقة، حيث طرحوا وجهات نظرهم حول رفع العوائق، وتجاوز ما بدامن مشكلات عند التنفيذ.