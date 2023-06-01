مؤسسة النفط الليبية تنظم ورشة عمل لمتابعة النشاط الاستكشافي لشركة “زلاف ليبيا”

نظمت إدارة الاستكشاف بمؤسسة النفط الليبية، اليوم الخميس، ورشة عمل مع نظيرتها بشركة “زلاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط إن الورشة خصصت لمتابعة النشاط الاستكشافي للشركة في القطع الممنوحة لها، وتسهيل عمليات تنفيذه، من خلال الوقوف عـلـى الـمـوقف التنفيذي للأعمـال قيد الإنجاز، والصعوبات التي قد تواجهها والسبل الكفيلة لحلها.

وأشادت إدارة الاستكشاف بمؤسسة النفط الليبية بالجهود التي تبذلها شركة ”زلاف ليبيا” لإنجاز أنشطتها المختلفة في مجال الاستكشاف سعياً لإنجاز برامجها الاستكشافية.

وشارك في الورشة عن المؤسسة مدير إدارة الاستكشاف عبد المنعم بطيخ، وعدد من المختصين والفنيين بالإدارة، وعن شركة “زلّاف ليبيا” حضر مدير إدارة الاستكشاف سليم العقبي، وعدد من المختصين بالإدارة.

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