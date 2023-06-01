الدبيبة: أنا حريص على عقد الاجتماعات لضمان توسيع دائرة التفكير والعصف الذهني 

أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة على عقد ورشة عمل بالمدينة القديمة، حول اعتماد المقترحات النهائية لمشروع الواجهة البحرية لمدينة طرابلس الكبرى، والمرحلة الثانية من تطوير وسط المدينة.

وقال الدبيبة، إنه حريص على عقد مثل هذه الاجتماعات في إطار ورشة العمل، بعيدا عن الشكل التقليدي المتبع في الاجتماعات الرسمية، لضمان توسيع دائرة التفكير، والعصف الذهني، وهو ما يناسب العمل الهندسي، بحسب وصفه.

وتضمنت ورشة العمل ستة محور، أولها المخطط العام للواجهة، والمخطط الوظيفي للكورنيش، وصيانة وتطوير ميناء طرابلس، ومشروع تطوير وسط المدينة، إضافة إلى المقترح المقدم بشأن مشروعات تطوير المدينة وموسمها الصيفي، بحسب بيان الدبيبة.