الشيباني: لا مناص من أن يترك خيار الترشح لرئاسة الدولة للجميع وتترك كلمة الفصل للشعب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن الشعب لن يخطئ هذه المرة، مشيراً إلى أن الجميع يعول على ذلك كثيرًا.

الشيباني أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “نحن نعرف أن هناك من لا تنطبق عليهم شروط حسن السيرة والسلوك للترشح ناهيك عن القدرات والامكانيات لرئاسة دولة مثل ليبيا ضاربة بجذورها في اعماق التاريخ بموقع جغرافي متميز وثروات مطمع للكثيرين وبعد انتشار الفوضى وانهيار الدولة”.

وأكد أنه رغم ذلك لا مناص من أن يترك خيار الترشح لرئاسة الدولة للجميع وتترك كلمة الفصل للشعب الذي تجرع مرارة عبث العابثين الذين لم يخلقوا لبناء الأمم.