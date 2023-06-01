أبرز مخرجات اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية الثالث 

الوطن – متابعات

استكمل مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، برئاسة الدكتور أسامة حماد، اليوم الخميس، الاجتماع العادي الثالث، الذي عقد أمس الأربعاء، بحضور السادة نواب رئيس الوزراء، السيد علي القطراني، وسالم الزادمة، و خالد الاسطى، والسادة الوزراء ووزراء الدولة.

وبحث الاجتماع عددا من الملفات الخدمية والسياسية والاقتصادية منها الموافقة على صرف مرتبات 3 أشهر للعاملين الشركات المنسحبة والمتعثرة بالتنسيق بين وزير العمل والتأهيل ووزير التخطيط والمالية والموافقة على إطلاق الدفعة الأولى من مبادرة وزارة العمل والتأهيل (صناعة كادر ليبي) بتدريب 5000 باحث عن العمل من الجنسين مع مراعاة ذوي الهمم بالتنسيق بين وزير العمل والتأهيل ووزير التخطيط والمالية.

كما بحث الاجتماع الموافقة على منح الإذن لوزارة الطيران للتعاقد لتنفيذ برج مراقبة بمطار بنينا الدولي والأذن لها لتوريد المعدات الخاصة بها والموافقة على سحب قرار حكومة الوحدة منتهية الولاية رقم 139 لسنة 2021 والمتعلق بشركات الأشغال العامة وفقا لتوجيه هيئة الرقابة الإدارية بالخصوص.

وتم تكليف لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة السيد سالم الزادمة لغرض متابعة المنافذ الحدودية بالمنطقة الجنوبية وتقييم وضعها خاصة المنافذ الواقعة بين السودان وليبيا والموافقة على إنشاء المنطقة الحرة ببلدية الكفرة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها والموافقة على منح صفة مأمور ضبط قضائي لعدد من موظفي وزارة الاتصالات والمعلومات.

كما تم الموافقة على إنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية بمنطقة ربيانة / تحوير معهد التكوين والتدريب المهني ربيانة لاستغلاله لمستشفى عام بعد استيفاء الإجراءات والموافقة على تسمية إدارة المعهد الوطني للإدارة و الموافقة على تسمية اللجنة الإدارية للصحة الحيوانية.

“وتم الموافقة على إعادة تسمية مجلس إدارة البحوث الزراعية ومنح الإذن لوزارة الصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاينة وحصر ومتابعة الشركات المتوقفة والمتعثرة وتقديم الرأي الفني المناسب لها بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء مبنى مركز الأورام ببلدية سرت و ترفيع مجمع عيادات شهداء الشورى إلى مستشفى قروي سعة 60 سرير ببلدية الكفرة” وفق الاجتماع

كما تم اعتماد لجنة إدارة منطقة تمنهنت الحرة والموافقة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين والموافقة على إنشاء المنطقة الحرة جليانه وتسمية لجنة الادارة والموافقة على إنشاء المعهد العالي للضباط لجهاز الأمن الداخلي.

بالإضافة أنه تم التعاقد مع 100 استشاريين في التخصصات النادرة لمناطق الجنوب من الاستشاريين والأطباء وتوفير مصل العقارب وتخصيص مبلغ مالي لعدد 36 مرفق صحي بالمنطقة الجنوبية.