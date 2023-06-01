“باتيلي” يناقش مع “المنفي” تطورات عمل لجنة 6+6 لاستكمال قوانين الانتخابات الليبية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، بمقر ديوان المجلس في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المبعوث الأممي قدم للمنفي، خلال اللقاء إحاطةً عن لقاءاته مع الأطراف الليبية الفاعلة حول أولويات المرحلة.

كما تم خلال مناقشة تطورات عمل اللجنة المشتركة 6+6، لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية التي تفضي إلى إنجاز استحقاق انتخابي حر وشفاف وشامل للجميع خلال العام 2023.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أجرى سلسلة لقاءات خلال الأيام القليلة الماضية، شملت القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.

كما التقى باتيلي، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وزار المجلس الأعلى للقضاء، ومدينة الزنتان، والتقى آمر المنطقة الغربية العسكرية أسامة جويلي.

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