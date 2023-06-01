باتيلي يؤكد جهود البعثة الأممية لدعم الانتخابات في ليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي على جهود البعثة الأممية لدعم الاستحقاق الانتخابي في ليبيا ضمن المشاورات و اللقاءات مع مختلف الجهات المحلية والدولية أهمية المسارات المعززة للاستقرار لبناء دولة ليبيا الحديثة.

وأشار باتيلي خلال لقائه وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن اليوم الخميس في مكتبها إلى وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة الأممية والوزارة العدل على رأسها قضايا حقوق الإنسان وتفعيل مسار العدالة التصالحية والمصالحة الوطنية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل.

وثمنت وزيرة العدل جهود البعثة الأممية في تعزيز ودعم الاستقرار في ليبيا، مؤكدة بأن وزارة العدل تولي ملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل أهمية كبرى والجهات التابعة والخطوات التي اتخذتها الوزارة في إطار الاختصاصات المخولة لها للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى الانتخابات.