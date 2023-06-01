“اللافي” يبحث مع السفير الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين

الوطن – متابعات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي اليوم، سفير فرنسا لدى ليبيا، “مصطفى مهراج” لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات السياسية، ومساع الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قبل نهاية العام الجاريي، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر النائب خلال اللقاء، عن أهمية التعاون والشراكة بين البلدين، وسبل تعزيزها، مؤكداً على أهمية دور فرنسا، لاسيما عبر الرئاسة المشتركة، لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين المعنية بالشأن الأمني.

من جهته عبر السفير الفرنسي عن دعم بلاده لمسار المصالحة، الذي يقوده المجلس الرئاسي، باعتبار المصالحة ضرورة للوصول للاستقرار والأمان في ليبيا، مثنياً على المنهجية العلمية المتبعة والخطوات المتخذة من المجلس، مع اقتراب عقد المؤتمر الجامع للمصالحة، معبراً عن استعداد بلاده لدعم عمل اللجنة العليا للمؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية.