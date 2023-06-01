ابنة عبد الله السنوسي تدعو للسماح لوالدها بحضور جنازة شقيقها

ناشدت العنود ابنة المسؤول الأمني السابق عبدالله السنوسي السلطات الليبية بالسماح لوالدها بحضور جنازة شقيقها.

وقالت العنود في تسجيل مصور عبر قناة “الحدث” إنها تناشد الشعب الليبي لمساعدتها في أن يحضر والدها جنازة شقيقها.

وبينت العنود أن والدها اعتقل قبل 13 عاما عندما كان شقيقها يبلغ من العمر عشر سنوات وخلال هذه المدة لم يلتقيا إلا مرتين أو ثلاث مرات فقط.

وأشارت العنود إلى أنه يحق للسجناء أن يحضروا جنازة أقاربهم فما بالك إذا كان المتوفى ابن السجين.

وكانت مصادر إعلامية أفادت الأربعاء، بالعثور على جثة محمد السنوسي مصابة بطلقات نارية في أماكن متفرقة من جسده في سبها.