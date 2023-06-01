الحداد: جاهزون لتطهير البلاد من العصابات المسلحة والجريمة المنظمة

ليبيا – أكد رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد، أنهم جاهزون لتنفيذ المهام من أجل الحفاظ على أمن المواطنين، وتطهير البلاد من العصابات المسلحة، والجريمة المنظمة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مع الحداد، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية،لمتابعة مجريات العملية التي تقوم بها قوات الرئاسي في مناطق الغرب لمكافحة العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود للخارج.