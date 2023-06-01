السفيرة البريطانية: أبهرني النمو الاقتصادي الذي شاهدته خلال زيارتي إلى ميناء بنغازي

الوطن| رصد

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا أثناء زيارتها إلى بنغازي والمنطقة المحيطة، إنها ركزت على الاقتصاد وتقوية الشراكة التجارية مع المنطقة.

وأضافت السفيرة أنها اندهشت في النمو الاقتصادي الذي رأته أثناء زيارة ميناء ‎بنغازي إلى لقاء الشركات المحلية.

و استمعت هورندال إلى دعوات للمزيد من الشفافية في الإنفاق الحكومي، مضيفة يستحق كل الليبيين أن يروا كيف تنفق حكومتهم الأموال.

و شددت السفيرة على أنه من مسؤولية الليبيين الالتزام بشكل بنّاء بعملية سياسية تؤدي إلى انتخابات واستقرار طويل الأمد في ليبيا.