الحكومة الليبية المكلفة تعلن عن مخرجات اجتماعها العادي الثالث

استكمل مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة اليوم الخميس، اجتماع الحكومة العادي الثالث، الذي بداءه أمس الأربعاء، بحضور رئيس الحكومة المكلف أسامة حماد، ونواب رئيس الوزراء علي القطراني، وسالم الزادمة، وخالد الاسطى، والوزراء ووزراء الدولة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع الذي عُقد بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحث عدداً من الملفات الخدمية والسياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الاجتماع خلص إلى الآتي:

• الموافقة على صرف مرتبات 3 أشهر لعاملين الشركات المنسحبة والمتعثرة بالتنسيق بين وزير العمل والتأهيل ووزير التخطيط والمالية.

• الموافقة على إطلاق الدفعة الأولى من مبادرة وزارة العمل والتأهيل (صناعة كادر ليبي) بتدريب 5000 باحث عن العمل من الجنسين مع مراعاة ذوي الهمم بالتنسيق بين وزير العمل والتأهيل ووزير التخطيط والمالية.

• الموافقة على منح الإذن لوزارة الطيران للتعاقد لتنفيذ برج مراقبة بمطار بنينا الدولي ومنحها الإذن لتوريد المعدات الخاصة بها.

• الموافقة على سحب قرار حكومة الوحدة منتهية الولاية رقم 139 لسنة 2021 والمتعلق بشركات الأشغال العامة وفقاً لتوجيه هيئة الرقابة الإدارية بالخصوص.

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• تكليف لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة لغرض متابعة المنافذ الحدودية بالمنطقة الجنوبية وتقييم وضعها خاصة المنافذ الواقعة بين السودان وليبيا.

• الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة ببلدية الكفرة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

• الموافقة على منح صفة مأمور ضبط قضائي لعدد من موظفي وزارة الاتصالات والمعلومات.

• الموافقة على إنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية بمنطقة ربيانة / تحوير معهد التكوين والتدريب المهني ربيانة لاستغلاله لمستشفى عام بعد استيفاء الإجراءات.

• الموافقة على تسمية إدارة المعهد الوطني للإدارة.

• الموافقة على تسمية اللجنة الإدارية للصحة الحيوانية.

• الموافقة على إعادة تسمية مجلس إدارة البحوث الزراعية.

• منح الإذن لوزارة الصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاينة وحصر ومتابعة الشركات المتوقفة والمتعثرة وتقديم الرأي الفني المناسب لها.

• الموافقة على إعادة العميد حسين محمد بعيو إلى العمل بجهاز الشرطة الزراعية.

• الموافقة على إنشاء مبنى مركز الأورام ببلدية سرت.

• ترفيع مجمع عيادات شهداء الشوري إلى مستشفى قروي سعة 60 سرير ببلدية الكفرة.

• اعتماد لجنة إدارة منطقة تمنهنت الحرة.

• الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين.

• الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة جليانه وتسمية لجنة الإدارة.

• الموافقة على إنشاء المعهد العالي للضباط لجهاز الأمن الداخلي.

• التعاقد مع 100 استشاري في التخصصات النادرة لمناطق الجنوب من الاستشاريين والاطباء.

• توفير مصل العقارب.

• تخصيص مبلغ مالي لعدد 36 مرفق صحي بالمنطقة الجنوبية.

وكانت الحكومة الليبية المكلفة أعلنت في وقت سابق اليوم، أن مجلس الوزراء برئاسة أسامة حماد، قرر خلال اجتماعه العادي الثالث، إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام وتسمية، محمد عمر بعيو رئيساً لها.

كما شكل رئيس الوزراء المكلف أسامة حماد، لجنة طوارئ برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، وعضوية وزراء الصحة، والحكم المحلي، والداخلية، والزراعة، والأشغال العامة، والبيئة، تتولى اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والطارئة لمتابعة مجريات أحداث اشتعال النيران في نطاق منطقة الجبل الأخضر.