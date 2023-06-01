قليوان: استقبلنا أكثر من 150 حالة مصابة بتسمم غذائي في مصراتة

قال الناطق باسم مركز مصراتة الطبي أكرم قليوان، انهم استقبلوا أكثر من 150 حالة مصابة بتسمم غذائي؛ جراء تناول طعام ملوث من مطعم وسط المدينة منذ مساء الاثنين.

أضاف في تصريحات صحفية أن حالات الإيواء وصلت 14 حالة من الأطفال و32 حالة نساء ورجال في قسم الباطنة وسيدة حامل في قسم النساء والولادة وحالة في العناية الفائقة.

وتابع قائلًا “اضطررنا بسبب زيادة العدد إلى فتح قسم جديد للطوارئ, حيث تنادى الأطباء والعناصر الطبية لتشكيل فرق لمحاولة تخفيف العبء والحالات ما زالت تصل. هذه الأعداد هي إحصائية خاصة بالمركز فقط، وننوه إلى أن أعداد أخرى اتجهت نحو المصحات والعيادات الخاصة.”

ولفت إلى أنه حتى الآن كل الحالات الواصلة تؤكد تناول وجبات من ذات المطعم، ومن خلال تواصلنا مع الجهات ذات العلاقة أغلقت المطعم وأخذت العينات لمعرفة أسباب التلوث، وكل الحالات تشكو ذات الأعراض حرارة وقيء وإسهال ووضعها بين الحرج والمستقر ولم تسجل أي وفيات حتى الآن.