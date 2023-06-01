البدء في ترحيل مئات المهاجرين من أمساعد

قالت مصادر أمنية مطلعة، إن القوة الأمنية المشتركة في منطقة أمساعد، بدأت اليوم الخميس، في إعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين المصريين إلى بلادهم.

وأكدت المصادر، في تصريحات صحفية، أن العمل جار على ترحيل المزيد من المهاجرين ممن تم تحريرهم من قبضة مهربي البشر، خلال الحملة الأمنية التي شهدتها أمساعد منذ أمس الأربعاء.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر عملية ترحيل المهاجرين.

ويزيد عدد المهاجرين المحررين من أوكار تهريب البشر إلى أكثر من 1000 مهاجر.