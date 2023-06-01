الحكومة تبث اجتماعا للدبيبة وقيادات عسكرية بشأن قصف الساحل الغربي

تبث منصة حكومتنا اجتماعاً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع القيادات العسكرية؛ لاستعراض الضربات الجوية ضد ما وصفها أوكار عصابات التهريب بمنطقة الساحل الغربي.

وبينت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أنه سيتم بث اللقاء على تمام الساعة 9:00 من مساء اليوم الخميس.

وكان الدبيبة، أشاد بما وصفه التزام عمليات قصف مدينة الزاوية بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها، وتنسيقها مع باقي العناصر العسكرية والأجهزة الاستخباراتية في تحديد الأهداف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدبيبة مع عدد من قيادات قوات حكومته، الذي تابع خلاله مجريات العملية الأمنية التي تقوم بها في مناطق الغرب الليبي بدعوى مكافحة العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود للخارج.