الكبير: يجب اتخاذ خطوات اقتصادية كرفع الدعم عن الوقود مع الاستمرار في قصف القوارب التي تهربه

طالب المحلل السياسي، عبد الله الكبير، بضرورة اتخاذ خطوات اقتصادية كرفع الدعم عن الوقود، مع الاستمرار في قصف القوارب التي تهربه.

الكبير وفي تصريح صحفي، دعا لحل التشكيلات العسكرية ومنعها من المشاركة في مكافحة الهجرة غير المشروعة.

ورأى أن بعض قيادات تلك التشكيلات تتبع حكومة الدبيبة ظاهرياً، ولكن يظل ولاؤها الحقيقي لمصالحها.

واعتبر الكبير أن الحديث عن وجود أهداف سياسية للعملية الأمنية هو محاولة من القوى الداعمة لأنشطة التهريب لتجييش الرأي العام ضدها لتضرر تجارتهم التي تدر عليهم أرباحاً خيالية، متوقعاً فشل تصديهم للحكومة كون ميزان القوى يميل للأخيرة.