الشركة العامة للكهرباء تعلن استكمال أعمال العمرة بمحطة جنوب طرابلس

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تواصل الشركة العامة للكهرباء بوتيرة عالية أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء جنوب طرابلس في الفترتينالصباحية والمسائية، والتي اشتملت على فك مكونات التوربينة.

وقالت الشركة أن ذلك تباعًا لما يقوم به مجلس إدارة الشركة لرفع كفاءة وحدات التوليد دعمًا للشبكة الكهربائية ولضمان استمراريتها فيإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال العمرة تأتي من قبل فنيي ومهندسي المحطة بالتعاون مع شركة ( GE ) الأمريكية لضمان استمراريتها فيانتاج الطاقة الكهربائية بالكفاءة المطلوبة استعدادًا للذروة الصيفية .