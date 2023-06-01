رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: نتواصل مع لجنة 6+6 لمراجعة ومناقشة مقترحاتها

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن المفوضية على تواصل مع لجنة (6 + 6) لمراجعة ومناقشة المقترحات الواردة بخصوص العمليات الانتخابية.

وأضاف السايح، أن لجنة (6 + 6) أنجزت الكثير ولبت معظم المتطلبات الفنية التي تسعى إليها المفوضية وإدراجها في التشريعات القادمة.

وتجتمع لجنة 6+6 المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة الليبيان في مدينة بوزنيقة المغربية منذ يوم 21 مايو الجاري لمناقشة المواد الخلافية في قوانين الانتخابات.

وأعلنت لجنة 6+6 في وقت سابق عن تحقيقها خلال اجتماعها في بوزنيقة توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة.

كما أعلنت اللجنة عن توافقها على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.

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